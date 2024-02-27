Следственное управление СКР по Новосибирской области напоминает взрослым и детям о соблюдении мер безопасности при общении с животными. В следственном управлении действует круглосуточная телефонная линия «Ребенок в опасности»: 8 (383) 363-59-08.

Не только дикие животные могут быть опасны для человека. Нести угрозу может и встреча с домашними животными. Поэтому, даже при общении с домашними кошками и собаками нужно соблюдать правила безопасности. Поэтому нужно обязательно знать, как себя вести при встрече с собакой или стаей собак. Даже самая добрая с виду собака – прежде всего животное.

Чтобы избежать нападения:

Относитесь к животным с уважением и не прикасайтесь к ним в отсутствие хозяина.

Не надо считать любое помахивание хвостом проявлением дружелюбия. Иногда это может говорить о совершенно недружелюбном настрое.

Не трогайте животных во время сна или еды.

Не трогайте щенков и не отбирайте то, с чем собака играет, чтобы избежать её защитной реакции.

Не кормите чужих собак.

Не приближайтесь к собаке, находящейся на привязи.

Не играйте с хозяином собаки, делая движения, которые могут быть восприняты животным как агрессивные.

Не показывайте страха или волнения перед враждебно настроенной собакой. Собака может почувствовать это и повести себя агрессивно.

Не стоит пристально смотреть в глаза собаке и улыбаться.

Не делайте резких движений и не приближайтесь к собаке.

Избегайте приближаться к большим собакам охранных пород. Некоторые из них выучены бросаться на людей, приближающихся на определённое расстояние.

Если в узком месте (например, в подъезде) собака идёт вам навстречу на поводке, лучше остановиться и пропустить её хозяина.

Если собака укусила, то обязательно обратитесь в ближайший травмпункт для получения квалифицированной медицинской помощи.

Уважаемые родители, Ваша прямая обязанность научить ребенка правильно вести себя при встрече с бродячей собакой. Убедительно просим Вас позаботиться о безопасности детей!