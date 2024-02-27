16 февраля глава Татарского района Юрий Вязов подписал распоряжение о проведении Года семьи в Татарском районе. Распоряжением создан оргкомитет, в который вошли руководители подведомственных администрации учреждений, начальники подразделений администрации, руководители медицинских и социальных организаций, главы муниципальных образований, руководители депутатских корпусов города и района. Возглавляет оргкомитет первый заместитель главы района Юлия Лысенко.
Распоряжением утвержден план проведения года семьи, включающий более 70 мероприятий. В списке, начиная с марта, следующие культурные, спортивные, образовательные, медицинские мероприятия.
«Все начинается с семьи», концертная программа для обучающихся общеобразовательных организаций в рамках проекта «Культура для школьников».
Районные соревнования по дартсу среди детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
Первенство Татарского муниципального района Новосибирской области по легкой атлетике среди девушек и юношей 2013 г.р. и старше.
Проведение с воспитанниками мастер-класса «Семья на кухне».
Книжная выставка «Все начинается с семьи» в образовательных организациях Татарского района.
Классный час «Здоровая семья - залог счастливого будущего» в образовательных организациях Татарского района.
Оказание консультативных услуг без взимания платы по медицинским показаниям:
-по вопросам планирования семьи, наличия социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
- по медико-психологическим аспектам семейно-брачных отношений, а также на медико-генетические и другие консультации и обследования.
Проведение акций по девизом «Дорогой добра», создание «Школы молодой семьи» по реализации мероприятий, направленных на решение социальных, психологических проблем семьи, оказание помощи и т.д.
Организация работы семейного клуба «Мой ребенок» для молодых родителей, студенческих семей, семей «Группы риска»:
-оказание социально-педагогической, социально-психологической, социально-правовой помощи молодой семье;
-обучение навыкам вскармливания, гигиены, ухода за ребенком.
Повышение качества проведения ежегодной диспансеризации женщин фертильного возраста, девочек в подростковом возрасте за счет массового внедрения современных организационно-технологических методов профилактических осмотров.
Комплекс мероприятий по профилактике прерываний беременности у женщин репродуктивного возраста, в т.ч. в рамках деятельности кабинетов медико-социальной помощи беременным женщинам.
Организация профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, до достижения им возраста 3-х лет.
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы-многодетных родителей.
Социальная реклама о предоставляемых мерах поддержки семьям с детьми.
Содействие средствам массовой информации в освещении мероприятий, посвященных проведению Года семьи.
Оказание социальной помощи семьям с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
Гала-концерт смотра-конкурса среди МБКУ Татарского района «Радуга семейных талантов».
Спортивно-игровая программа «Папа, мама, я - спортивная семья» с привлечением замещающих семей.
Познавательное мероприятие, посвященное международному Дню семьи.
День семейного общения «Мы семья, а это значит - справимся с любой задачей».
«Мир музыки, искусства и добра», концерт семейных творческих коллективов, посвященный Дню семьи.
Летний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» среди семейных команд «Всей семьей на ГТО».
Летний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций.
Конкурс рисунков «Мир семейных увлечений», посвященный Дню защиты детей.
Семейный просмотр мультфильмов «Волшебный мир мультфильмов».
Праздничное мероприятие для семей с детьми «Мир, полный чудес».
Спортивный праздник «Мама, папа и я - спортивная семья».
Районный спортивно-оздоровительный праздник с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, посвященный Дню защиты детей.
«Страницы семейного альбома» (оформление альбома пожилых граждан, находящихся на надомном обслуживании).
Чествование семейных пар, отметивших 50-летие совместной жизни.
Развлекательная программа «Ромашковое счастье», посвященное Дню семьи, любви и верности.
Культурно-развлекательная программа «Семья - это весело».
«Парад детских колясок» - мероприятие, посвященное дню района.
Общероссийский открытый урок «Роль семьи в жизни человека» в День знаний.
Районный конкурс художественного творчества «Герб моей семьи».
Районный фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений «ГТОшка».
Развлекательно-досуговая программа «Осеннее путешествие на корабле жизни».
Торжественное мероприятие по чествованию многопоколенных семей ко Дню пожилого человека.
Акция «Вместе с папой за знаком ГТО», посвященная Дню отца.
Праздничная программа «Мамино сердце» (филиал №1 «Отделение милосердия для престарелых граждан и инвалидов»).
Акция «Вместе с мамой за знаком ГТО», посвященная Дню Матери.
Чествование многодетных матерей, награжденных почетным знаком Татарского района «Благодарение матери».
«День открытых дверей службы занятости» для несовершеннолетних граждан и их родителей в рамках всероссийского дня правовой помощи детям.