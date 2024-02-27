16 февраля глава Татарского района Юрий Вязов подписал распоряжение о проведении Года семьи в Татарском районе. Распоряжением создан оргкомитет, в который вошли руководители подведомственных администрации учреждений, начальники подразделений администрации, руководители медицинских и социальных организаций, главы муниципальных образований, руководители депутатских корпусов города и района. Возглавляет оргкомитет первый заместитель главы района Юлия Лысенко.

Распоряжением утвержден план проведения года семьи, включающий более 70 мероприятий. В списке, начиная с марта, следующие культурные, спортивные, образовательные, медицинские мероприятия.

Конкурс творческих работ «Семья глазами ребенка».

Конкурс рисунков «Мамочка-любимая, родная».

«Все начинается с семьи», концертная программа для обучающихся общеобразовательных организаций в рамках проекта «Культура для школьников».

Акция «Единый день ГТО».

Районные соревнования по дартсу среди детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Первенство Татарского муниципального района Новосибирской области по легкой атлетике среди девушек и юношей 2013 г.р. и старше.

Проведение с воспитанниками мастер-класса «Семья на кухне».

Интервью «Ключ семейного счастья».

Книжная выставка «Все начинается с семьи» в образовательных организациях Татарского района.

Классный час «Здоровая семья - залог счастливого будущего» в образовательных организациях Татарского района.

Оказание консультативных услуг без взимания платы по медицинским показаниям:

-по вопросам планирования семьи, наличия социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;

- по медико-психологическим аспектам семейно-брачных отношений, а также на медико-генетические и другие консультации и обследования.

Проведение акций по девизом «Дорогой добра», создание «Школы молодой семьи» по реализации мероприятий, направленных на решение социальных, психологических проблем семьи, оказание помощи и т.д.

Организация работы семейного клуба «Мой ребенок» для молодых родителей, студенческих семей, семей «Группы риска»:

-оказание социально-педагогической, социально-психологической, социально-правовой помощи молодой семье;

-обучение навыкам вскармливания, гигиены, ухода за ребенком.

Повышение качества проведения ежегодной диспансеризации женщин фертильного возраста, девочек в подростковом возрасте за счет массового внедрения современных организационно-технологических методов профилактических осмотров.

Комплекс мероприятий по профилактике прерываний беременности у женщин репродуктивного возраста, в т.ч. в рамках деятельности кабинетов медико-социальной помощи беременным женщинам.

Организация профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, до достижения им возраста 3-х лет.

Работа женского клуба «От мечты к действию».

Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы-многодетных родителей.

Социальная реклама о предоставляемых мерах поддержки семьям с детьми.

Содействие средствам массовой информации в освещении мероприятий, посвященных проведению Года семьи.

Оказание социальной помощи семьям с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

Фотовыставка «Счастливые дети в счастливой семье».

Гала-концерт смотра-конкурса среди МБКУ Татарского района «Радуга семейных талантов».

Спортивно-игровая программа «Папа, мама, я - спортивная семья» с привлечением замещающих семей.

Познавательное мероприятие, посвященное международному Дню семьи.

День семейного общения «Мы семья, а это значит - справимся с любой задачей».

«Мир музыки, искусства и добра», концерт семейных творческих коллективов, посвященный Дню семьи.

Летний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» среди семейных команд «Всей семьей на ГТО».

Летний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций.

Районный вокальный конкурс «Моя музыкальная 7Я».

Проведение фоточелленджа «Хобби моей семьи».

Конкурс рисунков «Мир семейных увлечений», посвященный Дню защиты детей.

Семейный просмотр мультфильмов «Волшебный мир мультфильмов».

Праздничное мероприятие для семей с детьми «Мир, полный чудес».

Рисунки на асфальте «Моя семья».

Спортивный праздник «Мама, папа и я - спортивная семья».

Районный спортивно-оздоровительный праздник с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, посвященный Дню защиты детей.

Фотоконкурс «Моя счастливая семья».

«Страницы семейного альбома» (оформление альбома пожилых граждан, находящихся на надомном обслуживании).

Праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности.

Конкурс детских рисунков «Мы рисуем счастье».

Мастер-класс «Ромашка - символ семьи».

Чествование семейных пар, отметивших 50-летие совместной жизни.

Развлекательная программа «Ромашковое счастье», посвященное Дню семьи, любви и верности.

Культурно-развлекательная программа «Семья - это весело».

«Парад детских колясок» - мероприятие, посвященное дню района.

Общероссийский открытый урок «Роль семьи в жизни человека» в День знаний.

Родительские посиделки.

Районный конкурс художественного творчества «Герб моей семьи».

Всероссийский день бега «Кросс нации - 2024».

Районный фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений «ГТОшка».

Развлекательно-досуговая программа «Осеннее путешествие на корабле жизни».

Праздничный концерт, посвященный Дню отца.

Торжественное мероприятие по чествованию многопоколенных семей ко Дню пожилого человека.

Чествование «Золотых юбиляров» в период декады.

Акция «Вместе с папой за знаком ГТО», посвященная Дню отца.

Акция «Мама - главное слово».

Концертная программа «Сегодня мамин день!»

Праздничная программа «Мамино сердце» (филиал №1 «Отделение милосердия для престарелых граждан и инвалидов»).

Акция «Вместе с мамой за знаком ГТО», посвященная Дню Матери.

Литературный час «Все на земле от материнских рук».

Праздничный концерт, посвященный Дню Матери.

Чествование многодетных матерей, награжденных почетным знаком Татарского района «Благодарение матери».

«День открытых дверей службы занятости» для несовершеннолетних граждан и их родителей в рамках всероссийского дня правовой помощи детям.

Муниципальный проект «#PRO семью».

Районный фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» среди обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.