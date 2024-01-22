Куйбышевский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Чистоозерного района Новосибирской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

В судебном заседании установлено, что 25.06.2023 подсудимый управлял автомобилем марки «КИА Соренто» в состоянии алкогольного опьянения.

Суд назначил виновному наказание в виде 180 часов обязательных работ, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на срок 2 года.

Кроме того, суд согласился с позицией государственного обвинителя и в соответствии со ст. 104.2 УК РФ конфисковал автомобиль марки «КИА Соренто», принадлежащий виновному.