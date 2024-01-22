В рамках реализации проекта «Креативное пространство «Семейный проспект» 20 января в модельной центральной библиотеке состоялся мастер-класс «Эбру - рисование на воде».





Участники мастер-класса узнали историю нетрадиционной техники рисование, познакомились с инструментами, при помощи которых создается рисунок.

Получились яркие, удивительные работы! А главное – неповторимые, потому что зависят они только от нашей фантазии.

Сам процесс создания картин можно назвать цветотерапией: он расслабляет, завораживает, невозможно остановиться.

Хочется колдовать и колдовать красками, ведь испортить такую картину невозможно!

Каждую субботу в рамках реализации проекта организованы мероприятия для всей семьи – мастер-классы, интеллектуальные игры, турниры по настольным играм! Приглашаем всех желающих!

Татьяна Рощенко, библиотекарь