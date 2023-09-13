13 сентября в 1.40 часов в МО МВД России «Тюкалинский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Большеуковском районе.

Прибывшими на место сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что 12 сентября около 12:00 часов водитель автомобиля ВАЗ-21093, женщина 1996 г.р., двигаясь по грунтовой автодороге в направлении деревни Поспелово, на расстоянии 4 км от автодороги Тюкалинск – Большие Уки не справилась с управлением и допустила съезд с последующим опрокидыванием в левый по ходу движения наполненный водой кювет.

В результате водитель и три несовершеннолетних пассажира, мальчики 2011 и 2016 г.р. и девочка 2023 г.р., скончались на месте происшествия.