Россельхознадзор предупреждает об опасности трихинеллеза.

В августе Управление ветеринарии Новосибирской области проинформировало Россельхознадзор о положительном результате исследований проб мяса барсука, добытого на территории охотничьего хозяйства в Куйбышевском районе, и установлении диагноза трихинеллез.

Специалисты Россельхознадзора напоминают, что трихинеллез – это чрезвычайно опасное паразитарное заболевание человека и животных. Трихинеллы паразитируют у представителей более чем 120 видов животных, но чаще всего человек заражается ими через пораженное трихинеллами мясо диких животных - кабана, медведя, барсука, лисы, нутрии, лося, косули, зайцы и другие, на которых разрешена охота. При этом человек выступает в роли промежуточного и основного хозяина, для которого трихинеллез опасен осложнениями, которые нередко приводят к летальному исходу. Учитывая, что в настоящее время на территории Новосибирской области уже действует сезон охоты, в том числе на бурого медведя и барсука, ведомство дает рекомендации, как защитить себя и своих близких.

Ветеринарные специалисты Россельхознадзора предупреждают, что мясо дикого животного, которое было добыто самостоятельно, опасно для употребления в пищу и информируют, что проверить мясо на трихинеллез можно в ветлаборатории.

А в целях профилактики важно придерживаться следующих правил:

- не приобретать мясо диких животных в местах, неустановленных для проведения торговли (дворы, стихийные рынки, трассы);

- не употреблять в пищу сырой фарш и строганину из мяса, полученного от убоя диких животных, при отстреле на охоте без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы;

- не допускать скармливания восприимчивым животным непроваренной мясной продукции, полученной от добытых на охоте восприимчивых животных, и отходов, полученных при переработке сырья животного происхождения;

- извещать в течение 24 часов специалистов госветслужбы обо всех случаях заболевания или гибели восприимчивых животных, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание;

- соблюдать условия и запреты при установлении ограничительных мероприятий по трихинеллезу в соответствии с ветеринарным законодательством Российской Федерации.