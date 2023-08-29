28 августа состоялось совещание главы города А.В. Сиволапенко с представителем ООО \"Новосибирскагропромдорстрой\" по вопросу организации работ по ремонту автомобильной дороги в асфальтобетоне по пер. Школьный и участка дороги по ул. Смирновская (от ул. Садовая до ул. Краснофлотская). Было принято решение о начале производства работ по ликвидации пучин по пер. Школьный с 29 августа 2023 г. В течение текущей недели подрядчик приступит к выполнению первого этапа работ в рамках муниципального контракта. Данный вопрос находится под личным контролем главы города.