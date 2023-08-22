19 августа в Ордынском прошел финальный этап VI летней спартакиады работников медицинских организаций Новосибирской области.





На торжественной церемонии открытия спортсменов приветствовали министр здравоохранения области Константин Хальзов, депутаты Законодательного собрания Олег Подойма и Олег Бугаков, глава Ордынского района Олег Орел, двукратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Виктор Маркин.

Работники Татарской ЦРБ им. 70-летия Новосибирской области приняли участие в соревнованиях по прыжкам в длину с разбега, в соревновании спортивных семей «Папа, мама и я», в эстафете 4х100 метров, в перетягивании каната.

У наших спортсменов есть призовые места: третье место по перетягиванию каната, по прыжкам в длину среди женщин и в соревнованиях спортивных семей «Папа, мама и я». Команда заняла седьмое место среди 27 медицинских организаций в VI летней спартакиаде.