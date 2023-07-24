В рамках реализации проекта Росреестра «Земля для туризма» продолжается совместная работа Управления Росреестра по Новосибирской области и региональных органов власти по выявлению и вовлечению в оборот земель для развития сферы туризма.

За полгода выявлены четыре объекта туристического интереса: кластер «Обские парки», озеро Карачи, озеро Горькое и озеро Островное. К середине года добавилось еще два объекта – озеро Сартлан и озеро Чаны.

Озеро Сартлан - третье по величине озеро Новосибирской области, располагается на территории двух районов - Барабинского и Здвинского.

Озеро Чаны - самое крупное озеро в Западной Сибири, располагается на территории пяти районов Новосибирской области: Здвинского, Барабинского, Чановского, Купинского и Чистоозёрного. Своё название получило от слова тюркского чан, что означает «сосуд больших размеров». Озеро представляет собой систему плёсов, соединённых протоками и мелководными участками, различающиеся по минерализации воды, площади, глубинам, грунтам, кормовой базе.

«Сегодня ведется работа по сбору информации о данных объектах туристического интереса и земельных участках, пригодных для туристической деятельности, для размещения на Публичной кадастровой карте, - сообщила заместитель руководителя новосибирского Росреестра Наталья Ивчатова. – После чего потенциальные инвесторы получат возможность в режиме реального времени выбрать участки для строительства туристической инфраструктуры».

Как сообщает региональное управление Росреестра, основными условиями включения земельных участков в Банк земли для туризма являются - отсутствие прав физических и юридических лиц на эти земли, они не должны быть изъяты из оборота и не ограничены в обороте, вид разрешенного использования земель должен быть связан с туризмом, например, туристическое обслуживание, природно-познавательный туризм и другие