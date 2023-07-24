Управление ветеринарии Татарского района информирует жителей о возникновении на территории города Татарска бруцеллеза овец.

Бруцеллез - особо опасная инфекционная болезнь животных и людей, характеризующаяся поражением суставов, нервной, сердечнососудистой и мочеполовой систем. Основными источниками бруцеллезной инфекции для человека является козы, овцы, крупный рогатый скот, свиньи.

Возбудители бруцеллеза выделяются у больных животных с мочой и молоком (у овец до 2-х лет, у коров – до 5-7 лет), особенно в больших количествах с абортированным плодом и послеабортными выделениями.

В сыром молоке, хранящемся в холодильнике, возбудитель бруцеллеза сохраняется до 10 дней, в сливочном масле – более 4 недель, домашнем сыре - 3 недели, в простокваше, сметане – 8-15 дней, в кумысе – до 3 суток, в мясе – до 12 дней, во внутренних органах, костях, мышцах и лимфоузлах инфицированных туш – в течение 1 мес. и более; в овечьей шерсти – от 1,5 до 4 мес. В замороженных инфицированных мясных и молочных продуктах остаются жизнеспособными в течение всего срока хранения.

Признаки бруцеллеза у животных обычно выражены не резко: вялость, потеря аппетита, похудание. Однако во время беременности заболевание протекает тяжело и ведет к аборту, мертворождению.

Бруцеллы выделяются с абортированным плодом, околоплодными водами, плацентой, выделениями из половых и родовых путей. Происходит инфицирование кожных покровов и шерсти животных, стойла, подстилок, предметов ухода, помещения, остатков кормов, а также пастбищ и мест водопоя.

КАК ЛЮДИ ЗАРАЖАЮТСЯ БРУЦЕЛЛЕЗОМ

Роль человека в передаче бруцеллезной инфекции эпидемиологического значения не имеют. Чаще всего люди заражаются от больных домашних животных, особенно сельскохозяйственных – крупного рогатого скота, коз, овец, свиней, оленей и верблюдов. Бруцеллы выделяются больными животными и могут попасть в организм человека через мелкие ссадины, порезы кожи и слизистой, со слюной, мочой, кровью, молоком и другими выделениями больного животного.

ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА БРУЦЕЛЛЕЗОМ:

Контактный:

- при контакте с больными животными во время ухода, приема родов, доения, стрижки и т.п.;

- при убое больных животных, снятии шкур, разделке туш;

- при обработке зараженного сырья (кож, шкур, мехов);

- при захоронении павших животных.

Алиментарный:

- при употреблении в пищу сырого молока (изделий из него) и мяса,

полученных от больных животных и не прошедших достаточную термическую обработку.

Аэрогенный:

- при стрижке шерсти, сборе пуха, уборке скотных дворов, обработке шкур, убое скота и других производственных процессах, связанных с уходом за больными животными, или при обработке продуктов и сырья, полученных от них.

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ЗАРАЖЕНИЕ БРУЦЕЛЛЕЗОМ

В случае заболевания животных немедленно обратиться к ветеринарному работнику;

молоко обязательно кипятить; не покупать у случайных лиц продукты животного происхождения и изделия из них, так как они могут быть получены от больных животных;

обязательно иметь специально одежду для работы с животными и правильно ею пользоваться (регулярно чистить и стирать, не вносить ее в жилище, следить за ее целостностью); соблюдать правила личной гигиены при работе с животными (мыть руки, принимать душ после работы, не курить, не есть в производственных помещениях и т.п.);

делать прививки по требованию медицинских работников; регулярно проводить чистку и дезинфекцию помещений и оборудования в хозяйстве; не допускать детей и подростков к работе с больными животными и не позволять играть с ними.

ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ у людей проявляются постепенно – общее недомогание, чувство разбитости, плохой сон, снижение аппетита, головная боль, повышенная температура. Со временем эти явления усиливаются, затем появляются изменения со стороны различных органов. Поражения суставов, нервной системы приводят к длительной утрате трудоспособности, даже инвалидности. Течение и исход заболевания во многом зависит от своевременного начала лечения. Поэтому при первых признаках необходимо срочно обратиться к врачу.

Для предупреждения заболевания бруцеллёзом необходимо:

Лицам, содержащим скот в частных подворьях:

- производить регистрацию животных в ветеринарном учреждении, получать регистрационный номер в форме бирки;

- покупку, продажу, сдачу на убой, выгон, размещение на пастбище и все другие перемещения проводить только с ведома и разрешения ветеринарной службы;

- карантинировать в течение 30 дней вновь приобретенных животных для проведения ветеринарных исследований и обработок;

- информировать ветеринарную службу обо всех случаях заболевания с подозрением на бруцеллёз (аборты, рождение нежизнеспособного молодняка);

- строго соблюдать рекомендации ветеринарной службы по содержанию скота.

Населению:

- приобретать продукты в строго установленных местах (рынки, магазины, минимаркеты и т.д.);

- не допускать употребление сырого молока, приобретенного у частных лиц;

- при приготовлении мяса – готовить небольшими кусками, с проведением термической обработки не менее часа.

Соблюдение указанных рекомендаций позволит предотвратить заражение бруцеллёзом.

Контактные телефоны Управления ветеринарии Татарского района: 20-448; 8-913-787-11-78.