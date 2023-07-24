20 июля в отделении по вопросам миграции МО МВД России «Татарский» сотрудники отделения провели разъяснительную беседу с иностранными гражданами. Они напомнили им возможности и порядке получения гражданства РФ в упрощенном порядке. Подать соответствующее заявление могут иностранные граждане, заключившие в период проведения специальной военной операции контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации или воинских формированиях на срок один год, а также их супруги, дети (в том числе усыновленные (удочеренные) и их родители.

Сотрудники полиции рассказали, что иностранные граждане, заключившие контракт, вместе с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации предоставляют:

- документ, удостоверяющий личность и гражданство;

- документ, свидетельствующий о перемене фамилии, имени и (или) отчества;

- контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации или воинских формированиях, заключенный на срок один год;

- фотографии 3,5 × 4,5 - 4 шт.;

- госпошлина.

В случае включения детей в заявление о приеме в гражданство Российской Федерации представляются:

- свидетельство о рождении ребенка, включенного в заявление о приеме в гражданство;

- согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на приобретение гражданства.

Супруги, дети (в том числе усыновленные (удочеренные) и родители иностранных граждан, заключивших контракт, вместе с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации представляют:

- документы, содержащие персональные данные заявителя, и их копии:

- документ, удостоверяющий личность, гражданство либо отсутствие гражданства;

- документ, свидетельствующий о перемене фамилии, имени и (или) отчества;

- свидетельство о рождении ребенка, включенного в заявление о приеме в гражданство;

- согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на приобретение гражданства;

- документ, подтверждающий степень родства с иностранным гражданином, заключившим контракт (свидетельство о рождении, документ о заключении брака, свидетельство об усыновлении)

- заключения медицинской комиссии;

- документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации;

- заверенную в установленном порядке копию контракта о прохождении военнойслужбы в Вооруженных силах Российской Федерации или воинских формированиях, заключенного иностранным гражданином;

- фотографии 3,5 × 4,5 - 4 шт;

- госпошлина.