20 июля в отделении по вопросам миграции МО МВД России «Татарский» сотрудники отделения провели разъяснительную беседу с иностранными гражданами. Они напомнили им возможности и порядке получения гражданства РФ в упрощенном порядке. Подать соответствующее заявление могут иностранные граждане, заключившие в период проведения специальной военной операции контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации или воинских формированиях на срок один год, а также их супруги, дети (в том числе усыновленные (удочеренные) и их родители.
Сотрудники полиции рассказали, что иностранные граждане, заключившие контракт, вместе с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации предоставляют:
- документ, удостоверяющий личность и гражданство;
- документ, свидетельствующий о перемене фамилии, имени и (или) отчества;
- контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации или воинских формированиях, заключенный на срок один год;
В случае включения детей в заявление о приеме в гражданство Российской Федерации представляются:
- свидетельство о рождении ребенка, включенного в заявление о приеме в гражданство;
- согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на приобретение гражданства.
Супруги, дети (в том числе усыновленные (удочеренные) и родители иностранных граждан, заключивших контракт, вместе с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации представляют:
- документы, содержащие персональные данные заявителя, и их копии:
- документ, удостоверяющий личность, гражданство либо отсутствие гражданства;
- документ, свидетельствующий о перемене фамилии, имени и (или) отчества;
- свидетельство о рождении ребенка, включенного в заявление о приеме в гражданство;
- согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на приобретение гражданства;
- документ, подтверждающий степень родства с иностранным гражданином, заключившим контракт (свидетельство о рождении, документ о заключении брака, свидетельство об усыновлении)
- документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- заверенную в установленном порядке копию контракта о прохождении военнойслужбы в Вооруженных силах Российской Федерации или воинских формированиях, заключенного иностранным гражданином;