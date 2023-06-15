Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новосибирской и Томской областям сообщило о правилах обработки полей пестицидами и агрохимикатами.

Ведомство напоминает, что при обработке полей необходимо соблюдать все требования Федеральных законов «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» и «О пчеловодстве в РФ». Ими предписан целый ряд мер безопасности, в том числе по защите пчел.

Так, за три дня до применения пестицидов и агрохимикатов хозяйствующий субъект должен проинформировать об этом через СМИ жителей населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 7 км от границ обрабатываемых участков. При этом следует указать точное время, территорию и культуры, подвергаемые химобработке, наименование препарата, формы и методы его применения, срок, на который следует убрать пасеку или изолировать пчел в улье. Также на границах полей «с химией» должны быть выставлены аншлаги с указанием «Обработано пестицидами» и информацией о мерах предосторожности, возможных сроках выхода на эти территории.

Оптимальное время для опрыскивания растений - в часы после захода солнца, когда заканчивается лет пчел. Необходимо также учитывать скорость ветра и образование росы.

Несоблюдение обязательных требований влечет административную ответственность.

Пчеловодам, в свою очередь, ведомство напоминает о необходимости соблюдения правил содержания пчел. Это позволит предотвратить массовое отравление насекомых и обеспечить безопасность обитателей ульев.