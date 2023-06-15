Антон Степанов отправился защищать жителей Донбасса в сентябре 2022 г., когда была объявлена частичная мобилизация. Последний раз снайпер находился вблизи Артемовска, стеной стоял на передовой. На связь с родными герой последний выходил последний раз 2 мая. Родственники говорят, что никогда не жаловался и не пасовал.

«Вместе с товарищами находился на линии огня под Артемовском. Во время атаки в начале мая Антон попал под обстрел. Его жизнь оборвалась на поле боя. Ровно через месяц - 17 июля - ему бы исполнилось 30 лет», - передает газета «Знамя труда».

Антон был единственным ребенком в семье, у самого защитника осталась дочь. За гибель снайпера скорбят все жители села Еланка, откуда родом герой.

В Еланке Антон Степанов окончил школу, отсюда призывался в ряды Российской армии. Срочную службу проходил во Владикавказе. Знакомые и близкие характеризуют сибиряка как заботливого, уравновешенного мужчину. Он был любознательным, много читал, осваивал разные специальности. Последнее место работы - Усть-Таркское дорожное ремонтно-строительное управление.

Коллектив филиала АО «Новосибирскавтодор» Татарское ДРСУ выражает глубокое соболезнование семье Антона Сергеевича Степанова погибшего при выполнении задач в ходе специальной военной операции.

Прощание с Антоном Степановым состоится, предварительно, 16 июня в 13.00, на площади у Еланского Дома культуры.