С 1 мая Почта России приняла по всей стране более 10 тыс. бесплатных посылок в зону спецоперации. Из Новосибирской области в адрес военных ушло 480 таких отправлений. Это самый высокий показатель в Сибири. В тройку самых активных регионов Сибири также вошли почтовые отделения Иркутской области (388 шт.) и Красноярского края (334 шт.). Бесплатные посылки можно оформить только в почтовых отделениях. Передавать отправление оператору нужно в открытом виде. Число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено, но вес каждой должен быть меньше 10 кг. При отправке писем и посылок необходимо указать индекс 103400, написать «город Москва-400», фамилию, имя, отчество адресата и номер воинской части. Номер воинской части можно узнать у самих военнослужащих или в военкомате, где их призывали.

Посылки со всей страны попадают в логистический центр Почты в Москве. Здесь Почта передает их представителям Минобороны, которые самостоятельно доставляют отправления адресатам. Подробную информацию о правилах бесплатной отправки посылок военнослужащим в зону СВО можно уточнить в контакт центре Почты России по телефон 8-800-100-00-00.

