В Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области определили лучшего сотрудника регионального этапа Всероссийского конкурса на звание «Лучший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов ФССП России».

Пять судебных приставов прошли конкурсные испытания по тестированию тактико-специальной, огневой и физической подготовки. Конкурсанты проходили тестирование на знание нормативно-правовой базы. За 20 минут необходимо ответить на пять ситуационных задач. Например, каковы действия судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов, когда на пропускной пост в здание суда прибыл гражданин на судебное заседание без документов, удостоверяющих личность. Или, что делать, когда гражданин нарушает общественный порядок в зале судебного заседания в ходе судебного процесса.

Все конкурсанты справились с теоретическими заданиями успешно. Кто-то более развернуто отвечал, опираясь на букву закона, цитируя статьи из закона, а кто-то говорил общий порядок действий. Конкурсная комиссия оценивала знания и готовность участников к выполнению задач по обеспечению установленного порядка деятельности судов и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций в здании суда.

Больше всего баллов можно было заработать на конкурсных испытаниях, где требовалась хорошая физическая подготовка. Это выполнение нормативов по легкой атлетике: 100 метров и 3 километра, а также классическое подтягивание и демонстрация приемов применения рукопашного боя.

Явный лидер среди участков конкурса - младший судебный пристав по ОУПДС отделения специального назначения Максим Семиконь. Второе место занял Вадим Корчагин из отделения специального назначения, третье - Сергей Поздняков из отделения судебных приставов по Татарскому и Усть-Таркскому районам.

В августе в Омске пройдет следующий этап конкурса среди сотрудников ведомства по Сибирскому Федеральному округу. Новосибирск будет представлять младший судебный пристав по ОУПДС отделения специального назначения Максим Семиконь.