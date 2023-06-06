С началом летнего сезона в Новосибирскую область уже начали поступать арбузы, выращенные в регионах Средней Азии, а также из Ирана и Тайланда. Так, с конца мая первые партии завезены на склады временного хранения города и через фитосанитарный контрольный пост «Карасук», расположенный на приграничной с Республикой Казахстан территории.

Специалисты территориального управления Россельхознадзора подтвердили фитосанитарную безопасность в отношении 1 076 т узбекистанских, 60 т казахстанских, а также 246 т иранских и 0,3 т тайландских арбузов, предназначенных для последующей реализации на территории Российской Федерации.

Стоит отметить, что при ввозе на территорию Новосибирской области отмечены и первые небольшие партии дынь из государств Средней Азии — 58 т из Республики Казахстан и 4,1 т из Республики Узбекистан, а также 0,01 т прилетели авиарейсом из Тайланда. Продукция также успешно прошла фитосанитарный контроль.