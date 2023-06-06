В Татарском районе полицейские провели мероприятие, направленное на профилактику распространения фальшивых купюр.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Татарский» провели профилактические беседы с работниками торговых точек. Полицейские напомнили им признаки поддельных купюр. Правоохранители отметили, что для качественной проверки банкнот на кассах необходима установка соответствующих детекторов. Они также призвали продавцов вести журналы регистрации поступающих в кассу пятитысячных купюр и обращать внимание на водяные знаки, микроперфорацию, защитные ленты, качество бумаги и краски, наличие микроволокон.

По данным ОЭБ и ПК, наиболее часто встречаются поддельные купюры номиналом в одну и пять тысяч рублей. При этом, как показывает практика, большинство фальшивок обнаруживается при инкассации.

Сотрудники полиции напоминают, что в случае обнаружения подозрительной купюры необходимо незамедлительно обращаться в полицию по телефону «02», не пытаясь сбыть банкноту. Согласно действующему законодательству за сбыт фальшивых денег предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 186 Уголовного кодекса Российской Федерации.