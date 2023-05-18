Барабинский районный суд постановил приговор по уголовному делу в отношении начальника Барабинской дистанции электроснабжения - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД», который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере). Судом установлено, что в период с 2019 по 2020 гг. подсудимый получил от представителя подрядной организации, осуществлявшей ремонтные работы на подведомственных дистанции объектах электроэнергетической инфраструктуры, взятку в размере 150 тыс. руб. за ускорение рассмотрения подчиненными должностному лицу работниками заявок на временное отключение электрооборудования на период проведения работ. С учетом позиции государственного обвинителя Барабинской транспортной прокуратуры суд назначил виновному наказание виде одного года лишения свободы условно с назначением дополнительного наказания в виде штрафа в размере пятикратной суммы взятки, равном 750 тыс. руб. В целях исполнения приговора в части оплаты штрафа сохранен арест на имущество обвиняемого (автомобиль).

Приговор в законную силу не вступил.