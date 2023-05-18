19 мая в Татарске состоится прощание с Евгением Анатольевичем Бровко, погибшим в ходе выполнения задач специальной военной операции. Прощание с героем будет проходить в зале РДК «Родина» (ул. Ленина, 94) с 11.00 часов. Траурный митинг состоится на площади возле РДК «Родина» в 12.00.

14 мая официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что заместитель командир армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко героически погиб при отражении атаки украинских боевиков в городе Артемовске. «При отражении попытки атаки ВСУ в Артемовске героически погиб замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Бровко, получив множественные осколочные ранения», - сказал он.

В правительстве Воронежской области рассказали о том, что Евгения Бровко знали лично. Полковник, позывной которого был «Лидер», оказывал организационную поддержку при передаче гуманитарных грузов, доставлявшихся от правительства региона.

На снимке Евгений Бровко принимает из рук Верховного Главнокомандующего знамя 2-го армейского Луганско-Северодонецкого корпуса, уже Вооруженных сил Российской Федерации.