С 24 апреля на территории Новосибирской области введен особый противопожарный режим , в связи с чем все работы связанные с разведением открытого огня, костров, в том числе мангалов, а также посещение лесов запрещены.

Кроме дополнительных запретов и ограничений, вдвое увеличивается ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, предусмотренная частью 2 статьи 20.4 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 10 000 до 20 000 рублей;

- на должностных лиц от 30 000 до 60 000 рублей;

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от 60 000 до 80 000 рублей;

- на юридических лиц от 400 000 до 800 000 рублей.

Виновникам пожаров, чьи действия повлекли большой ущерб имуществу, нанесли вред здоровью или гибель человека – грозит уголовная ответственность.