30 апреля территориях Барабинского, Болотнинского, Венгеровского, Искитимского, Каргатского, Колыванского, Коченевского, Куйбышевского, Кыштовского, Маслянинского, Мошковского, Новосибирского, Северного, Татарского, Тогучинского, Убинского, Усть-Таркского, Чановского, Чулымского районов стартует весенняя охота на селезня уток, гуся белолобого, вороны серой, грача и дрозда-рябинника. Охота продлится до 9 мая.

Весенняя охота на селезня уток, гуся белолобого, вороны серой, грача и дрозда-рябинника пройдет с 26 апреля по 5 мая на территориях Баганского, Доволенского, Здвинского, Карасукского, Кочковского, Краснозерского, Купинского, Ордынского, Сузунского, Черепановского, Чистоозерного районов Новосибирской области.

Охота на ворону серую, грача, дрозда-рябинника, а также селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток, осуществляется в общедоступных охотничьих угодьях Новосибирской области с 16 апреля по 15 мая.

Главное управление МЧС по Новосибирской области напоминает, что с 17 апреля в Новосибирской области установлен пожароопасный период. За прошедшую неделю с помощью космомониторинга зафиксировано 377 термических точек, из них 281 – в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Это свидетельствует о нарушении правил пожарной безопасности местными жителями при сжигании травы и мусора.

Ситуацию может усугубить и открытый сезон охоты. Нередко происходят ландшафтные пожары из-за неосторожности охотников с огнем. Люди разводят костры для приготовления пищи или уничтожают камыш вокруг водоемов, чтобы дичь было лучше видно. Нередко распространение огня выходит из-под контроля.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области призывает администрации муниципалитетов принять дополнительные меры по предупреждению возгораний в природной среде, усилить работу по патрулированию территорий, а также при обнаружении термоточек организовать оперативное реагирование на начальной стадии возникновения огня. Гражданам в условиях пожароопасного сезона рекомендуется проявлять осторожность при проведении любых огневых работ, не разводить костры вблизи лесов и строений, не поджигать траву и мусор в сухую ветреную погоду.