14 апреля в 6А классе Усть-Таркской школы прошел классный час, в котором приняла участие судья Татарского районного суда Е.А. Полтинникова.

Выступление судьи посвящено теме «Ответственность несовершеннолетних». Ученики узнали об уголовной ответственности и наказании несовершеннолетних, видах наказаний, применяемых к несовершеннолетним, пределах наказаний, назначаемых несовершеннолетним, об особенностях освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности путем применения принудительных мер воспитательного воздействия, об освобождении несовершеннолетних от наказания, исчисления сроков давности и погашения судимости.

Также судьей Е.А. Полтинниковой приведена статистическая информация по рассмотренным Постоянным судебным присутствием в Усть-Тарке Татарского районного суда уголовным делам в отношении несовершеннолетних, совершивших преступления разной категории тяжести.

Вниманию учащихся были представлены презентации на представленную тему. Школьники имели возможность пообщаться, задать интересующие вопросы и получить разъяснения от судьи. По окончании встречи, выразили надежду на дальнейшее проведение подобных мероприятий.