В Новосибирской области с 17 апреля постановлением губернатора был установлен пожароопасный сезон. Региональное министерство природных ресурсов и экологии призывает жителей быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности.

«Законодательство в этом плане стало еще строже. Теперь, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 до 30 тыс. рублей, на должностных лиц – от 30 до 50 тыс. рублей, на юридических лиц – от 100 до 400 тыс. рублей», – отметил министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин.

Весенние лесные пожары возникают, в первую очередь, по причине неосторожного обращения людей с огнем, нарушений правил пожарной безопасности в лесах во время отдыха, проведения полевых работ, очистки дачных и приусадебных участков от мусора и опавшей сухой листвы путем сжигания.

Напомним, работает региональная диспетчерская служба. Информация о возгораниях принимается по прямой линии 8(383)200-10-35 и единому номеру лесного хозяйства 8-800-100-94-00.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, особенно в пожароопасный период. При помощи космического мониторинга за прошедшую неделю зафиксировано 290 термоточек, из которых 68% в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Наиболее горимыми территориями стали Карасукский, Доволенский, Каргатский и Чулымский районы. Основная причина пожаров – пал сухой растительности.

Спасательное ведомство предостерегает граждан от поджигания травы и мусора, что может принести вред не только вашему участку, но и имуществу соседей. При возникновении возгорания необходимо незамедлительно сообщить об этом на номер 101 или 112.