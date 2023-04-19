17 апреля в Новосибирском областном колледже культуры и искусства, в рамках профориентационного мероприятия «Неделя культуры», состоялся областной конкурс «Ищем таланты» имени Н.А. Скосырского. Конкурс проводился среди участников обучающиеся детских музыкальных школ, детских школ искусств, воспитанников Центров и Домов творчества, Центров дополнительного образования детей города Новосибирска и области в номинациях «Народное пение (соло)» и «Фольклорное пение (соло)».





ДШИ «Радуга» Татарского района на конкурсе представлял обучающийся отделения сольного пения Иван Подфатченко. В номинации «Народное пение» Иван стал лауреатом 2-й степени. Подготовкой обучающегося занимались преподаватель Анастасия Миллер и концертмейстер Александр Шмаков.

Поздравляем Ивана с достойным результатом и желаем новых ярких побед и творческих свершений!