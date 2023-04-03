В Новосибирской области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус»

В период с 3 по 12 апреля автоинспекторы будут осуществлять особый контроль за соблюдением правил дорожного движения пассажирским транспортом.

Мероприятие проводится в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства в сфере перевозок.

Особое внимание будет уделено организованным перевозкам групп детей и школьным автобусам.

Все транспортные средства будут проверены на соответствие конструкции, технического состояния, оборудования и наличие необходимой документации. Для проверки общественного транспорта, работающего на городских и районных маршрутах, будут использованы различные формы контроля, в том числе скрытые.