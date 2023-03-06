«Единая Россия» передала спецоборудование военным в ЛНР, сообщил 4 марта депутат Заксобрания Новосибирской области Игорь Умербаев. Бойцам направлены коптеры, тепловизоры, приборы ночного видения - все, что работает на обнаружение врага и помогает продвигаться вперед. Также партия передала солдатам письма детей со словами поддержки и теплыми пожеланиями.

На избирательномокруге№2 тоже своих не бросают. Жители Усть-Таркского района активно принимали участие в сборе книг для библиотек Мелитополя. Эти книги вместе с другими, собранными в Новосибирской области, полтора месяца добирались до места назначения. В храме в честь Успения Пресвятой Богородицы районного поселка Чистоозёрное организован сбор средств и гуманитарной помощи на нужды армии РФ, в середине февраля была отправлена очередная посылка на фронт. Кроме этого, прихожане вяжут теплые носки и приобретают теплое нательное белье для солдат, приняли участие в сборе средств на тепловизор и на дрон, воспитанники воскресной школы мастерят полезные поделки своими руками и пишут письма солдатам. А в Табулгинской средней школе Чистоозёрного района учащиеся изготовили окопные (блиндажные) свечи.