4 марта на центральной площади города Татарска состоялась ярмарка по реализации излишек сельскохозяйственной продукции, на которую были приглашены участники из Омска, Калачинска, Кыштовского, Усть-Тарскского, Оконешниковского, Чистоозерного, Венгеровского, Калачинского, Татарского районов и Алтайского края. В ярмарке приняли участие крестьянско-фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственный производственный кооператив, индивидуальные предприниматели и физические лица – всего более двух десятков участников. Жители города могли приобрести: мясную и рыбную продукцию в большом ассортименте, икру, а также мед, масло сливочное домашнее, растительное, рыжиковое, свежезамороженную ягоду, орехи, семечки и многое другое. Администрация города Татарска выражает благодарность участникам ярмарки и надеется на дальнейшее сотрудничество.