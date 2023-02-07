Госавтоинспекция Новосибирской области подвела итоги профилактических мероприятий «Нетрезвый водитель». Всего сотрудниками ГИБДД было выявлено 105 водителей, управляющий автомобилями в состоянии опьянения.

С 3 по 5 февраля 2023 года на территории Новосибирской области проведен комплекс профилактических мероприятий «Нетрезвый водитель», направленный на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии опьянения.

За указанный период сотрудниками ГИБДД выявлено 105 водителей, управляющий транспортными средствами в состоянии опьянения, 13 из них были задержаны за данное нарушение повторно.

Госавтоинспекция Новосибирской области напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. В отношении водителей, повторно севших за руль в нетрезвом состоянии, возбуждаются уголовные дела, максимальная санкция за данное нарушение - лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

Просим сообщать о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, предположительно управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, ближайшему наряду ДПС или по телефону – 112.