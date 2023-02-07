Компания в Новосибирской области не смогла отбиться от штрафа более чем в 2,3 миллиона рублей. Компанию привлекли к ответственности прокуроры за срыв сроков строительства дома для детей-сирот.

Все началось с того, что прокуроры Татарского района Новосибирской области возбудили административное дело против компании «ГраммИт». Правоохранители установили, что компания вовремя не сделала проектно-сметную документацию, из-за чего пришлось перенести сроки строительства, и, как следствие, сироты позднее получили квартиры. Прокуроры возбудили дело по статье 7.32 КоАП РФ и через суд привлекли компанию к штрафу в 2 362 561 рубль и 78 копеек.

Предприятие подало жалобу на решение, однако суд, пересмотрев дело, оставил штраф.

«По результатам рассмотрения апелляционной жалобы компания «ГраммИт» Татарским районным судом принято решения об оставлении постановления мирового судьи без изменения, апелляционной жалобы без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу», – сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Кроме того, компанию «ГраммИт» внесли в список недобросовестных поставщиков.