Материнский капитал на первого ребенка с февраля увеличен на 62,4 тыс. руб. и теперь составляет 586 тыс. 946,72 руб. Такая же сумма полагается семьям с двумя детьми, если второй ребенок рожден или усыновлен до 2020 г., а родители еще не воспользовались своим правом на материнский капитал.

Размер повышенного материнского капитала, который полагается семье в том случае, если оба ребенка появились, начиная с 2020 г., увеличился после индексации на 82,5 тыс. руб. и составляет 775 тыс. 628,25 руб.

Для родителей, которые получили маткапитал на первого ребенка, а затем у них родился (либо был усыновлен) еще один, объем господдержки увеличивается дополнительно. Материнский капитал в таком случае будет больше на 188 тыс. 681,53 руб.

Если семья использовала средства капитала частично, то индексируется на указанный индекс (на 11,9%) его остаток.

Коэффициент индексации утвержден постановлением Правительства РФ исходя из данных Росстата об уровне инфляции по итогам 2022 г.

За все действие Программы материнского (семейного) капитала в Новосибирской области владельцами сертификатов стали более 250 тыс. семей.

Средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, оплату образования, товары и услуги для детей с инвалидностью, накопительную пенсию матери. Также можно получить средства (часть средств) в виде ежемесячных выплат до исполнения ребенку 3-х лет. Эта мера введена для семей с не очень высоким доходом

На новорожденных органы СФР оформляют сертификаты на материнский капитал в беззаявительном порядке.