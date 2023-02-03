Председателем Законодательного Собрания Новосибирской области Андреем Шимкивом направлено письмо министру труда и социального развития Новосибирской области Елене Бахаревой о формировании рабочей группы.

«В январе 2023 года отмечается тенденция к росту числа обращений об оказании помощи в прохождении медицинской реабилитации, получении выплат и иных мер социальной поддержки, поступающих депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области от жителей региона из числа военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, участвовавших в специальной военной операции, – сказано в тексте письма. – Для улучшения оперативности и качества реагирования на обращения, оказания своевременной помощи и поддержки участникам специальной военной операции и их семьям прошу включить в состав создаваемой специальной рабочей группы Правительства Новосибирской области представителей Законодательного Собрания Новосибирской области».

В состав рабочей группы от регионального парламента вошли заместитель председателя комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Елена Спасских, председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин, председатель комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев.

Депутат Елена Спасских отметила, что проблему недостаточной поддержки защитников Отечества остро обозначили перед ней граждане на личном депутатском приеме. «Например, не указан статус ранения, – рассказывает парламентарий о частных случаях, с которыми к ней обращаются участники спецоперации. – Человек прошел полевой госпиталь и еще четыре, а когда приехал домой, оказалось, документов нет, и ему ни выплата не положена, ни реабилитация. Сейчас приводится все в соответствие, и военный госпиталь принимает уже раненых добровольцев. И коллеги-депутаты подключаются к решению проблем. А когда часть взорвали, документы уничтожены, что делать? Наша задача – выстроить понятный алгоритм. Много обращений о получении инвалидности, статуса ветерана. Мы в депутатских приемных сформировали некие консультационные пункты для добровольцев, мобилизованных и членов их семей. Будущее участника спецоперации по его возвращению домой и от нас зависит. Роль депутатов в том, чтобы люди могли к нам обратиться и получить поддержку. Есть индивидуально-частные случаи, требующие оперативного решения, и ситуации, которые придется, видимо, в последующем исправлять на законодательном уровне».

Как подчеркнул Игорь Гришунин, вопрос медицинской реабилитации и соцподдержки участников СВО важен для депутатов и рассматривался, в том числе, на внеочередном заседании комитета регионального парламента по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения, на котором присутствовали представители Правительства области, мэрии, общественность в лице председателя регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Новосибирской области Наталии Куриной. «Мы должны помогать военнослужащим-участникам спецоперации и семьям бойцов, которые находятся в зоне СВО, – высказал твердую позицию председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения. – Поддержка от государства запланирована большая, порядок ее получения должен быть понятен. Для депутатов, прежде всего, важен прямой контакт на своих округах с жителями, с семьями участников СВО. Понять, как трудоустроены, какая помощь необходима этим семьям – вот что необходимо. И понять, что мы можем для них сделать. Накопился перечень вопросов, которые мы сейчас рассматриваем».

Из населенных пунктов избирательного округа №2 обращений о проблемах, возникающих в плане поддержки участников СВО и членов их семей, не поступало. Об этом сказал Игорь Умербаев, отметив: «Значит, в Татарском, Усть-Таркском, Чистоозёрном районах хорошо работают администрации и оперативно рассматривают проблемы. Потому что, когда к депутату идут? Когда другие меры не дали результата и дальше идти уже некогда. Были обращения из других районов от людей, которые сейчас находятся в зоне проведения СВО, добровольцев: у них возникают проблемы с выплатой денежного содержания, с приобретением оборудования. Оборудование по их просьбе уже приобретено и доставлено, с решением социальных вопросов будем разбираться».

Игорь Умербаев пояснил, что основная задача межведомственной рабочей группы – разработка единого плана мероприятий по проведению комплексной реабилитации участников спецоперации и оказание поддержки членам их семей. «Каждое профильное министерство дает свои предложения, а Минцифры должно все обобщить и разработать алгоритм единого окна. По каждому человеку нужна четкая информация, какие виды реабилитации ему положены, что ему требуется в первую очередь. Главное – медицинская реабилитация. Но Минкультуры предлагает, например, бесплатное посещение театра. В Новосибирской области мы должны обеспечить как можно более полную всеобъемлющую реабилитацию участников спецоперации. Депутаты, с одной стороны, тесно связаны и с семьями, и с участниками боевых действий, и с администрациями муниципальных районов – нам передают информацию из первых рук. И у нас есть информация из министерств. А с другой стороны, мы законодательный орган, и если потребуется принятие нормативных актов, это наша зона ответственности», – пояснил председатель комитета Законодательного Собрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению.