В Новосибирске запустили пошив уникальных защитных накидок для бойцов спецоперации - они превращают солдата в невидимку для врага.

Обычные камуфляжные накидки являются уникальной защитой от противника. Весь секрет ─ в начинке. Подкладка изделия работает по принципу сохранения тепла и помогает бойцу стать невидимым для тепловизора. Авторы технологии ─ новосибирские производители.

«Путем проб и ошибок мы ставили эксперименты на различных теплоудерживающих материалах. Результат дала их комбинация», ─ рассказал генеральный директор швейной фабрики Юрий Рубцов.

Новосибирская мантия полностью скрывает силуэт бойца и даже теплый воздух, который выдыхает человек. Кроме того, накидка помогает спрятать снаряжение и технику.

Размер изделия позволяет использовать его не только как защиту от тепловизоров. Одеяло трансформируется в накидку, каремат, носилки. Для этого предусмотрели специальные ручки.

Тайну производства изобретатели хранят в строгом секрете. Уверены, что новые технологии сохранят нашим бойцам жизнь.

Раньше на фабрике отшивали спортивную одежду, сегодня трудятся для нужд фронта. Штат сотрудников увеличили вдвое. Работают не по госзаказу, а по собственной инициативе. Помогать военным ─ дело чести, считает швея Земфира Тимирова. В зоне спецоперации воюют ее зять и племянник. Женщина гордится родственниками и уверена, что фронту нужно обязательно помогать.

«У нас много людей настроены патриотично. От них идет желание помогать, а не оставаться в стороне», ─ подчеркнул председатель Совета отцов Новосибирской области Сергей Майоров.

Бойцы высоко оценили помощь. Подтвердили, тепловизор не берет изделие. В зону спецоперации отправили больше тысячи комплектов термонакидок. Новая партия особенная, с посланием каждому бойцу.

Сюжет Вести-Новосибирск - https://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/poshiv_unikalnykh_zashchitnykh_nakidok_dlya_boytsov_svo_zapustili_v_novosibirske/