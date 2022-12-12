В Купинском районе Новосибирской области пьяный водитель катался по льду и задавил двоих рыбаков. Один из мужчин скончался на месте.

Трагедия произошла 11 декабря 2022 года на озере Чаны в Новосибирской области. Двое рыбаков из Омска пришли порыбачить и поставили палатку. Около 13.00 они увидели какого-то лихача на льду. Он катался на машине по озеру. Мужчины не обратили на него внимания и пошли в палатку, сообщили в группе «Криминал» в социальной сети «ВКонтакте». После этого, как рассказал один из рыбаков Максим, и случилась трагедия.

«Сначала мы услышали резкий шум мотора, а потом я почувствовал удар и упал. Пару минут я лежал, не понимал, что происходит. А когда пришел в себя, то увидел, что нашу палатку снесло, а Саша лежит рядом. Я сразу понял, что он мертв», – цитирует одного из рыбаков «Криминал».

После этого водитель вышел из машины и начал трясти уже погибшего человека, пытаясь привести его в чувства. Максим сразу вызвал на место полицию.

В ГУ МВД России по Новосибирской области уже прокомментировали эту ситуацию. Правоохранители провели на месте экспертизу и подтвердили, что водитель был пьян. Они также сообщили, что пострадавший 1985 года рождения скончался на месте преступления.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводится доследственная проверка, по результатам будет принято процессуальное решение. Автомобиль помещён на спецстоянку, водителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», – сообщили в полиции.

Погибшего, как рассказал его родственник Максим, в ближайшее время увезут в Омск на похороны.