Мировой судья 1-го судебного участка Татарского судебного района 13 декабря начал рассмотрение уголовного дела против 67-летнего водителя, который сбил шестилетнего мальчика и, не оказав ему помощи, уехал с места ДТП. Об этом сообщили в региональном управлении Судебного департамента. Защитник обвиняемого заявил ходатайство об отложении рассмотрения дела по статье «Оставление человека в опасности» в связи с неявкой потерпевшего и его законного представителя, прокурор его поддержал. В связи с этим новое заседание назначили на 23 декабря.