Госинспекторы обнаружили место забоя дикого животного в Чистоозерном районе Новосибирской области. Следы автомобиля, обнаруженные на снегу рядом с местом забоя, привели к одному из населенных пунктов, сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

«При проверке владельцев транспортных средств правоохранители установили 31-летнего местного жителя, ранее не привлекавшегося к уголовной ответственности. При осмотре принадлежащего гражданину автомобиля “ВАЗ 212140” полицейские обнаружили пятна вещества бурого цвета», — сообщает ведомство.

Мужчина признал, что добывает косулю без соответствующих разрешительных документов и лицензий. Браконьер пристрелил одну особь косули, нанеся ущерб животному миру в 120 тысяч рублей. Полицейские изъяли охотничье ружье, патроны, а также мясо косули и возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота», браконьер находится под подпиской о невыезде.