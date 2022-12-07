В Новосибирской области «Единая Россия» наградила победителей регионального этапа всероссийского конкурса воспитателей. В этом году участие в конкурсе от Новосибирской области приняли 67 человек, 27 из них стали победителями в 13 номинациях. Победители Х регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатели России» были награждены дипломами. Педагог детского сада №12 г. Татарска Елена Владимировна Кузьмичёва заняла 1-е место в номинации «Успешный воспитатель».

Сразу же после награждения состоялась дискуссия, на которой педагоги рассказывали о своей работе и делились опытом с коллегами.

«Этот конкурс проводится в Новосибирской области с 2016 года. Благодаря поддержке «Единой России» мы имеем возможность не только наградить победителей регионального этапа, но и пообщаться с конкурсантами, получить обратную связь и понимание, что как делать, чтобы улучшить нашу работу, сделать ее более эффективной», - руководитель регионального отделения Всероссийской общественной организации «Воспитатели России» Татьяна Бурдина.

По словам регионального координатора партийного проекта «Новая школа» Татьяны Горбачёвой, интерес педагогов дошкольного образования к этому конкурсу не уменьшается, а увеличивается.

«Хорошо, что это не просто награждение лучших, хотя и это, конечно, очень важно, но и дискуссионная площадка, на которой мы все обмениваемся мнениями. Во время этого общения с воспитателями мы узнаем, что помогает, а что наоборот, препятствует успешной работе педагога», - отметила Татьяна Горбачёва.