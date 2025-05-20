Государственная инспекция труда в Новосибирской доводит до сведения работодателей: в соответствии с Концепцией совершенствования контрольной (надзорной) деятельности до 2026 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2023 года № 3745-р, ведомство внедряет в работу новое мобильное приложение к смартфону или планшету «МП. Инспектор».

Это специализированное программное обеспечение, разработанное для сотрудников различных надзорных органов, призванное изменить контрольные процессы, повысить их оперативность и эффективность. Приложение позволяет с мобильных устройств и стационарных компьютеров в дистанционном режиме видео-конференц-связи осуществлять оценку соблюдения обязательных требований, проводить профилактический визит и контрольное (надзорное) мероприятие. Мобильное приложение «Инспектор» сохраняет фото-, видео- и аудиоматериалы проверки, которые доступны как инспектору, так и контролируемым лицам.

Применение современных технологий контроля с использованием видео-конференц-связи позволяет охватить большую часть хозяйствующих субъектов, осуществлять профилактические мероприятия и своевременно устранять условия, причины и факторы, способные привести к нарушению.

Алгоритм работы приложения

* Вы получите уведомление о предстоящем профилактическом визите в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) через мобильное приложение.

* Вам будет предложено пройти проверку дистанционно.

* В назначенное время через приложение вы подключаетесь к мероприятию.

* Вы сможете в режиме реального времени задать вопросы, предоставить необходимые сведения и документы.

* По итогам мероприятия в личном кабинете на портале Госуслуги Вы получите результаты.

Как начать работу в мобильном приложении «Инспектор»

Установите приложение на мобильное устройство — смартфон или планшет.

Ссылка на скачивание приложения

Ссылка на Инструкцию по работе в программе МП Инспектор

Для авторизации пользователя в программе потребуется подтвержденная учетная запись сотрудника предприятия (уполномоченного лица) и наделение его необходимыми правами в профиле организации на портале Госуслуг.