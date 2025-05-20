Татарским районным судом было рассмотрено дело по иску местного жителя к Татарской ЦРБ им. 70-летия Новосибирской области о взыскании морального вреда.

Молодой человек обосновывал свой иск тем, что в марте в 2023 года в Татарской ЦРБ ему не был поставлен верный диагноз - аппендицит, был выставлен диагноз - обострение гастроэнтерита.

Из материалов дела следует, что 3 марта 2023 г. на скорой помощи его привезли в инфекционное отделение ЦРБ и разместили в коридоре, обследования ему не проводили, на просьбу сделать УЗИ ответили отказом. 4 марта он решил продолжить лечение дома, т.к. боялся заразиться COVID-19. Все эти дни у него была повышенная температура тела, болел живот.

6 марта он снова поехал в ЦРБ с родителями, был осмотрен хирургом и педиатром. На просьбу сделать УЗИ им также ответили отказом, сославшись на вечернее время.

Дома он продолжил принимать назначенное лечение.

7 марта вечером родители снова повезли его в больницу, где его осмотрели и предложили лечь в инфекционное отделение, он от госпитализации отказался.

Только 8 марта он был осмотрен врачом-хирургом, ему сделали УЗИ, установили диагноз и провели срочную операцию, а далее он был направлен в областную больницу.

Истец считал, что действиями ответчика ему причинён материальный вред, поскольку до настоящего времени он нуждается в реабилитации, есть ограничения в питании.

А поскольку все это произошло, когда он был учащимся 11 класса школы, то, будучи выпускником, он практически неподготовленным сдавал выпускные экзамены, не поступил после школы в учебное заведение, которое хотел – Омскую академию МВД России, поскольку ему противопоказаны физические нагрузки, спорт. У него появилась апатия и потерян интерес к своему будущему.

Истец просил взыскать с ответчика моральный вред в размере 7 млн руб.

Из заключений экспертиз, назначенных судом, следует, что установлены недостатки в диагностических мероприятиях при обследовании пациента диагностические мероприятия проведены не в полном объеме, медицинская документация заполнена небрежно, описания не отражают полную симптоматику заболевания. Установлены иные нарушения диагностирования и тактики проведения лечения, установлено необоснованное, не вызванное необходимостью назначение некоторых препаратов при лечении школьника.

ЦРБ иск не признала.

Исковые требования судом были удовлетворены частично, с Татарской ЦРБ в пользу истца взыскан моральный вред в размере 3,5 млн руб.

Решение суда не вступило в законную силу.