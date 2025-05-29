Государственная инспекция труда в Новосибирской области предостерегает: соглашаясь на работу без официального оформления трудовых отношений, работник практически лишается возможности социальной и правовой защиты, становится уязвимым в случае возникновения конфликтных ситуаций, нарушения работодателем обозначенных ранее договоренностей. Официальное трудоустройство - это стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Неформальная занятость - трудовые отношения, основанные на устной договоренности без заключения письменного трудового договора. Это неформальный сектор рынка труда, на котором работники практически лишены возможности социальной и правовой защиты.

Основные признаки неформальной занятости:

- отсутствие трудового договора, оформленного в письменной форме;

- существование неофициальных схем и расчетов при оплате труда;

- уклонение от уплаты страховых взносов;подмена трудовых отношений

- договорами гражданско-правового характера.

Неформальная (теневая) занятость влечет для работника неблагоприятные последствия:

- в случае наступления страхового случая при несчастном случае на производстве, профессиональном заболевании или инвалидности работник лишается выплаты пособия по временной нетрудоспособности, страховой выплаты и возмещения дополнительных расходов пострадавшего на его медицинскую и социальную реабилитацию;

- работник лишает себя возможности получать оплачиваемые больничные листы, оформление отпуска по беременности и родам, уходу за ребенком по достижении им 3 лет, пособия по безработице и выходного пособия при увольнении при ликвидации организации либо сокращении численности или штата;

- период без официального оформления трудовых отношений не будет включен в трудовой стаж, что в итоге приведет в будущем к низкому размеру пенсии;

- не происходит исчисление льготного трудового стажа, который установлен для ряда категорий работников в целях досрочного получения страховой пенсии;

- отсутствие доплаты за работу в ночное время, за сверхурочную работу, труд в праздничные дни и пр.;

- несоответствие условий труда и продолжительности рабочего дня нормам трудового законодательства;

- отсутствие окончательного расчета при увольнении, включая компенсацию за неиспользованный отпуск;

- отсутствие гарантии сохранения рабочего места на случай болезни, декретного отпуска, отпуска по уходу за ребенком;

- риск «увольнения» в любой момент по инициативе работодателя без выплаты зарплаты.