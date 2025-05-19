Сотрудники МО МВД России «Татарский» напоминают работодателям об ответственности за незаконное использование иностранных работников и неисполнение обязанностей принимающей стороны

Работодатели несут ответственность:

- за привлечение к трудовой деятельности гражданина другого государства без разрешения на работу либо патента, если такие документы требуются в соответствии с законодательством;

- за нарушение установленного порядка оформления документов на право пребывания иностранных граждан.

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации № 1126 от 30.12.2024 г. иностранные граждане, не имеющие законных оснований для пребывания в Российской Федерации, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации либо по 10 сентября 2025 года урегулировать свое правовое положение.

Для проведения необходимых процедур и подачи заявлений о выдаче разрешительных документов иностранным гражданам и их работодателям необходимо обратиться:

- в филиалы ФГУП «ПВС» МВД России по Новосибирской области;

- непосредственно в территориальный орган МВД России.

При выявлении в рамках контрольно-надзорных мероприятий незаконно находящихся иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность, работодатели подлежат привлечению к административной ответственности по статьям 18.9 и 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а иностранцы к административной ответственности по статьям 18.8 и 18.10 КоАП РФ соответственно.

Максимальный штраф, предусмотренный статьями 18.9 и 18.15 КоАП РФ, составляет до 70 тысяч рублей для должностных лиц, до одного миллиона рублей - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за каждого иностранного работника.

Отделение по вопросам миграции МО МВД России «Татарский»