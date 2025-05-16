ООО «Новосибдорстрой» по заказу Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области выполнит капитальный ремонт трассы в Татарском районе и устройство автоматизированного поста весогабаритного контроля. Участок работ находится на 43-44 км дороги. Ввод объекта по контракту - 8 августа 2025 г.

Работы разбиты на два этапа. Первый - устройство асфальтобетонного покрытия, освещения, установка световозвращающих дорожных знаков, барьерного ограждения, сигнальных столбиков, нанесение разметки термопластиком и краской до 10 июля. До августа на участке будут установлены П-образные и Т-образные металлические опоры, АПВГК оснащен специальными датчиками, элементами фото и видео фиксации.

Дорога - важная составная экономики области. По ней перевозят транзитные грузы на Алтай и в Казахстан. Последние годы специалисты фиксируют повышение интенсивности движения по ней большегрузного транспорта.