С апреля месяца начался пожароопасный период, связанный с установлением теплой, ветреной погоды. От проведения палов сухой прошлогодней растительности, сжигания мусора происходит осложнение обстановки с пожарами. Апрель и май традиционно очень неблагополучные месяцы по количеству пожаров и травмированных на них людей.

Межмуниципальный Татарский отдел Управления Росреестра по Новосибирской области в рамках осуществления государственного земельного надзора организовывает и проводит разъяснительную работу с собственниками земельных участков по недопущению палов сухой травы и возникновению пожаров. С 25 апреля на территории Татарского муниципального округа и Усть-Таркского района установлен особый противопожарный режим и утверждены дополнительные требования пожарной безопасности в связи с повышенной пожарной опасностью, включающие в себя:

- запрет на посещение гражданами лесов, кроме случаев, связанных с использованием лесов на основании заключенных государственных контрактов, договоров аренды участков лесного фонда, выполнением определенных видов работ по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах в рамках государственных заданий, осуществлением мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

- запрет на использование открытого огня, разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора на территории поселения, и городских округов, СНТ, предприятиях, полосах отвода линий электропередачи, автомобильных дорог;

- запрет сжигания порубочных остатков и горючих материалов на земельных участках;

- запрет приготовления пищи на открытом огне, углях (кострах), в том числе на территориях частных домовладений, садоводческих или огороднических товариществ (за исключением мангалов, а также приспособлений, находящихся на территориях частных домовладений, садоводческих или огороднических товариществ, организаций общественного питания и эксплуатируемых гражданами и указанными организациями с соблюдением мер пожарной безопасности, установленных нормативными документами по пожарной безопасности;

- очистку территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса и отделение леса противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером;

- обеспечение вокруг населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, за противопожарными минерализованными полосами дополнительной очистки от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров;

- принятие мер по локализации очагов горения сухой растительности и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

- организацию патрулирования территории поселения в целях контроля за соблюдением запрета выжигания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения, разведения костров на полях;

- проведение противопожарной пропаганды и инструктирование населения о соблюдении требований пожарной безопасности в части запрета разведения костров, сжигания мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков, проведение всех видов пожароопасных работ, кроме мест, специально отведенных для указанных видов работ;

- введение запрета на территории поселения запуска неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.

Уважаемые жители города Татарска, Татарского округа и Усть-Таркского района, будьте бдительны и ответственны, не допускайте палов сухой травы и сообщайте о возникновении пожаров в единую диспетчерскую службу на номер 112 или на «горячую» линию лесной охраны 8-800-100-94-00.

Материал подготовлен межмуниципальным Татарским отделом Управления Росреестра по Новосибирской области