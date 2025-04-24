Лето традиционно считается самым популярным временем для проведения свадеб. Отделение по вопросам миграции МО МВД России «Татарский» рассказывает о необходимых шагах при замене паспорта гражданина РФ из-за смены фамилии в связи со вступлением в брак. Подать заявление о замене паспорта в орган МВД необходимо не позднее 90 дней со дня регистрации брака. Это можно сделать через МФЦ или портал Госуслуг. За выдачу паспорта взимается госпошлина в размере 300 руб. Кроме заявления нужны следующие документы: паспорт, подлежащий замене; две черно-белые или цветные фотографии размером 3,5 на 4,5 см.; свидетельство о заключении брака. Срок оформления паспорта – пять рабочих дней со дня приема документов. Если документы на замену паспорта подаются в МФЦ, срок увеличивается с учетом времени на их передачу в МВД России. Если замена паспорта не будет произведена в срок, то прежний паспорт становится недействительным. Могут быть применены административные меры в виде штрафа в размере от 2 до 3 тыс. руб.