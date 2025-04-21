На протяжении прошлого и этого года Государственной Думой было инициировано и принято 15 законов, касающихся борьбы с нелегальной миграцией:

- введение режима высылки незаконных мигрантов и создание реестра контролируемых лиц, не имеющих права находиться в нашей стране;

- противодействие заключению фиктивных браков и процессу фиктивного усыновления;

- конфискация имущества, полученного от организации нелегальной миграции или направленного на финансирование такой незаконной деятельности;

- отнесение организации нелегальной миграции, совершённой организованной группой или в целях совершения тяжких преступлений, в том числе с использованием поддельных документов, к числу особо тяжких преступлений;

- усиление ответственности за совершение преступлений, связанных с фиктивной регистрацией и постановкой на учёт иностранных граждан;

- полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приёме экзаменов у мигрантов;

- проведение проверки уровня знания русского языка у детей мигрантов, а также законности их нахождения на территории нашей страны при зачислении в школы.

Все эти нормы вступили в силу и начали работать. Важно, чтобы теперь было эффективно выстроено их правоприменение.

Недавно Рособрнадзор провёл проверку в ряде вузов, ответственных за приём экзаменов у мигрантов, по итогам которого им выдавались сертификаты о владении русским языком и знании истории России для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство, разрешения на работу или патента. Её результаты показали нарушения и недобросовестное отношение к выполнению учреждениями взятых на себя обязательств. Но, учитывая принятые законы, теперь эти действия со стороны должностных лиц вузов и тех, кто принимал экзамены, могут квалифицироваться иначе. Они подпадают под статью 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции», которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Отделение по вопросам миграции МО МВД России «Татарский»