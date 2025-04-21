За неделю с 14 по 20 апреля в Новосибирской области ликвидирован 171 пожар, в том числе 97 – горение сухой растительности и мусора. При пожарах в жилом секторе погиб один человек и двое получили травмы. Личный состав МЧС России спас 10 человек.

Похолодание и обильные осадки на прошлой неделе способствовали стабилизации обстановки с пожарами. По сравнению с предыдущей неделей с 7 по 13 апреля количество пожаров уменьшилось в 3,5 раза.

Утром 20 апреля произошел пожар в рабочем поселке Чаны: горели надворные постройки на двух соседних участках. Огнеборцы прибыли на место через три минуты и в течение 24 минут локализовали пожар и ликвидировали открытое горение. В результате происшествия на одном из участков огнем уничтожена баня, веранда и крыша надворных построек, а также поврежден сарай, на втором участке огнем поврежден сарай. Общая площадь пожара составила 56 квадратных метров. Пострадавших нет.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области напоминает, что в регионе установлен пожароопасный сезон, а с 11 апреля на территории шести муниципальных образований (город Новосибирск, Карасукский, Доволенский, Краснозерский, Новосибирский и Сузунский районы) действует особый противопожарный режим, в связи с чем все работы, связанные с использованием открытого огня, запрещены. Нельзя разводить костры, сжигать мусор, порубочные остатки и сухую растительность, а также готовить пищу на открытом огне (кострах и мангалах).

Следите за состоянием электропроводки, не перегружайте электрическую сеть включением нескольких приборов, не курите в помещении и не оставляйте детей одних без присмотра.

В случае пожара незамедлительно сообщите об этом по телефону 101 или на единый номер вызова экстренных оперативных служб 112.