Чтобы вылететь за границу с детьми, им нужен загранпаспорт. Получить этот документ можно с момента рождения ребенка. Считаем, что будет нелишним рассказать о правилах оформления загранпаспорта для юных путешественников в преддверии летнего сезона. Рекомендуем перед обращением с заявлением об оформлении ребенку загранпаспорта убедиться в отсутствии у него запрета на выезд из Российской Федерации при несогласии одного из родителей. В противном случае это может стать причиной отказа в выдаче загранпаспорта несовершеннолетнему.

Как известно, существует два вида загранпаспортов как для взрослых, так и для детей:

- нового образца (на 10 лет);

- старого образца (на 5 лет).

Оформление и выдачу загранпаспорта несовершеннолетнему осуществляет МВД России по заявлению его законного представителя с приложением необходимых документов и при уплате госпошлины.

Оформить загранпаспорт можно:

- в подразделении по вопросам миграции территориального органа МВД России;

- в МФЦ;

- через Госуслуги.

Срок оказания услуги зависит от того, обращаетесь ли Вы в территориальный орган МВД России/уполномоченную организацию по месту жительства или по месту фактического проживания (если эти два адреса отличаются). В первом случае оформление загранпаспорта займет до 1 месяца. Во втором - до 3 месяцев.

Какие документы потребуются:

- заявление об оформлении заграничного паспорта;

- квитанция об оплате госпошлины за оформление документа;

- свидетельство о рождении ребенка с отметкой о принадлежности к гражданству Российской Федерации;

- свидетельство о регистрации по месту жительства или месту пребывания на территории России;

- паспорт одного родителя или опекуна;

- для детей старше 14-ти лет - паспорт ребенка;

- данные действующего загранпаспорта ребенка - при наличии;

- данные документов о смене ФИО ребенка - при наличии.

Что еще нужно знать?

Если оформляется заграничный паспорт старого образца, то дополнительно необходимо принести 3 фотографии ребенка размером 3,5 × 4,5 см, распечатанные на матовой фотобумаге. Фото может быть как цветным, так и черно-белым.

Если родители решили оформить ребенку биометрический паспорт, то личное присутствие несовершеннолетнего обязательно. Ведь для этого документа требуется биометрическая фотография, которая делается на специальном оборудовании.

Также для получения паспорта нового образца дети, достигшие 12-летнего возраста, должны пройти процедуру сканирования отпечатков пальцев.

Отделение по вопросам миграции МО МВД России «Татарский»