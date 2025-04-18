В Чановском районе днем 17 апреля произошло ДТП с двумя пострадавшими.

По предварительной информации, около 14.50 36-летний водитель за рулем грузовика FAW ехал по трассе «Иртыш» со стороны Новосибирска по направлению к Омску.

На 1100 км. автомобилист выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Mercedes-Benz Actros под управлением 38-летнего водителя.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир грузовика FAW . Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.