В Усть-Таркском районе 4 февраля произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону. По предварительной информации, около 12.00 в шести километрах от Усть-Тарки по дороге в сторону Татарска произошло лобовое столкновение автомобилей Mazda 3 и ВАЗ-2107. В результате аварии пять человек погибли на месте, а троих увезли в больницу.

Некоторых из них зажало в искорёженных машинах. Их доставали сотрудники пожарно-спасательного подразделения МЧС России.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств трагического происшествия.