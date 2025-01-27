Киберполиция России предупреждает, что в мессенджере Telegram продолжается рассылка вредоносного программного обеспечения с расширением .apk. Рассылка направлена на разные категории граждан, включая военнослужащих. Чаще всего злоумышленники направляют файлы, сопровождая их вопросом: «Это ты на видео?», также слово «видео» в разных вариациях используется в названии файла. При открытии файла происходит установка приложения, после чего устройство может быть заражено трояном Mamont, считывающим push-уведомления, СМС сообщения и фотографии из галереи. Кроме того, троян может автоматически пересылать данный файл всем контактам в мессенджере. Конечная цель злоумышленников - получение доступа к платежным средствам, однако персональные данные и любая информация со смартфона также может быть использована в противоправных целях. Помните! От кого бы вам ни пришло сообщение с неизвестным файлом, ни в коем случае не следует его открывать!

Межмуниципальный отдел МВД России «Татарский»