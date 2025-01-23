Добавить комментарий (1)

С 3 по 20 января сотрудники МО МВД России «Татарский» провели на территории Татарского округа и Усть-Таркского района проверку мест проживания иностранных граждан, проверку осуществления ими трудовой деятельности, особое внимание уделив работодателям, привлекающим к трудовой деятельности иностранных граждан.

Проверке подверглись 17 иностранных граждан, выявлено пять нарушений миграционного законодательства РФ, из которых три - несоблюдение установленного режима пребывания в РФ. Выявлен факт фиктивной регистрации иностранного гражданина по месту жительства. Указанные лица были доставлены в межмуниципальный отдел МВД России «Татарский» для разбирательства и привлечения к административной ответственности. По результатам разбирательства Татарским районным судом вынесено решение об административном выдворении в принудительном порядке трех мигрантов. Данные лица были помещены в центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Новосибирской области. Кроме того, в отношении собственника жилого помещения, в котором фиктивно был зарегистрирован по месту жительства мигрант, полиция возбудила уголовное дело по статье 322.2 УК РФ.

МО МВД России «Татарский»